Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta segunda-feira, 20, no Diário Oficial da União proíbe a distribuição e a comercialização do lote L. 11 07:35 do produto extrato de tomate da marca Quero, produzido por Heinz Brasil S.A.

De acordo com o texto, laudo de análise fiscal do produto apresentou resultado insatisfatório ao detectar matéria estranha indicativa de risco à saúde humana, pelo de roedor, acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente.

A Anvisa determinou ainda que a empresa promova o recolhimento de todo o estoque existente no mercado relativo ao lote do produto.

Outro lado

A assessoria de imprensa da Quero informou que a empresa foi notificada pela vigilância sanitária de Minas Gerais sobre o caso no ano passado e que o estoque do lote em questão já foi retirado de mercado.

“Sobre publicação do Diário Oficial referente ao lote de produto fabricado em dezembro de 2015, a Quero Alimentos informa que, em total respeito ao consumidor e à Anvisa, já tomou as providências aplicáveis para retirar todo o referido lote do mercado em agosto de 2016, quando tomou ciência do ocorrido”, informou a empresa, por meio de nota.

“A Quero Alimentos reafirma sua transparência em todas as etapas da produção, desde o recebimento dos ingredientes até a distribuição do produto final, com foco no atendimento às legislações aplicáveis a alimentos, de forma a oferecer aos consumidores total confiabilidade no alto padrão de qualidade da marca”, concluiu o comunicado.

Da Agência Brasil