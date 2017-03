A Câmara Municipal de Osasco vai pagar R$ 2,7 milhões até 2022 pela locação de um novo prédio para abrigar os gabinetes dos 21 vereadores. O valor representa uma economia total de mais de R$ 900 mil com relação à locação do imóvel atual, vizinho ao novo edifício.

No novo prédio dos gabinetes dos parlamentares, serão pagos de aluguel R$ 37 mil mensais entre este mês e março de 2018 e, depois, R$ 47 mil por mês até março de 2022, de acordo com os valores informados na Imprensa Oficial do Município (Iomo) desta terça-feira, 28. O edifício tem seis pavimentos, com elevador, e estacionamento.

R$ 60,3 mil mensais

No imóvel atual, que não tem acessibilidade, o custo é de R$ 60,3 mil mensais, de acordo com o presidente da Câmara, Elissandro Lindoso (PSDB). Se os gabinetes continuassem nele, o gasto total até 2022 seria de R$ 3,6 milhões.