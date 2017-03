Circuito Cultural Paulista apresenta espetáculo circense em Carapicuíba

Neste domingo, 26, o Circuito Cultural Paulista chega à Carapicuíba com o espetáculo Magavilha com Palhaça Carmela. A peça gratuita será apresentada às 16h no Plaza Shopping Carapicuíba, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.

O público poderá acompanhar as aventuras de Carmela, uma palhaça tímida e muito atrapalhada, que acaba mexendo numa mala misteriosa e passa por uma transformação, revelando o seu lado mais cômico.

O Circuito Cultural Paulista é organizado pela Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a organização social Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O festival já realizou mais de 6 mil apresentações em todo o estado, prestigiadas por mais de 1,9 milhão de pessoas.