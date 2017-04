Com dívida de R$ 250 milhões, Marcos Neves prevê economia de 20%

Carol Nogueira

Nesta terça, 18, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV), apresentou a prestação de contas do primeiro trimestre da gestão.

Ele declarou que a gestão anterior, de Sérgio Ribeiro (PT), deixou R$ 250 milhões em dívidas, cerca de R$ 130 milhões só com o INSS, além de aluguéis atrasados, débitos com a Sabesp e fornecedores.

De acordo com o prefeito, a Receita Federal, INSS e advogados foram acionados para analisar meios para sanar o déficit de R$ 130 milhões com o INSS. “Ficou uma dívida diferente que precisamos resolver”, disse.

Com o orçamento mais baixo da região, R$ 578 milhões aprovado para 2017 (cerca de R$ 1,5 mil por habitante), Marcos Neves prevê economia média de 20%, com ações como a redução de seis secretarias, que vai gerar uma economia de R$ 1,5 milhão por ano, redução dos imóveis alugados, revisão de contratos com fornecedores e economia de energia e água nos departamentos do município.

“Quando você economiza R$ 30 mil, R$ 40 mil com telefone, água e energia, você faz um montante de quase R$ 600 mil no ano e dá para fazer duas compras de remédio”, afirmou o prefeito.

Prefeito destaca ações na Saúde

Entre as ações realizadas nos três primeiros meses como prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves destacou iniciativas na área da Saúde, como os mutirões do programa Patrulha da Dengue, que reduziram em 90% os casos da doença na cidade (apenas três casos registrados); o sistema de call center, que já realizou mais de 25 mil ligações para reorganizar as consultas e exames da fila de espera; um processo seletivo para contratação de 125 médicos; e a convocação 40 profissionais da enfermagem aprovados em concurso público.

Na segurança, citou a operação Tolerância Zero aos Pancadões, com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar.

A prefeitura também instalou 800 lâmpadas e trocou 3 mil metros de cabos. Outras medidas anunciadas para os próximos meses são a utilização de R$ 4 milhões de emendas parlamentares para recapeamento das vias, retomada de obras que estavam paradas, revitalização de unidades de saúde, instalação de videomonitoramento na Cohab e atendimento 24 horas para manutenção da iluminação pública.

População pode denunciar descarte de lixo e entulho por WhatsApp

Carapicuíba enfrenta grandes problemas com o lixo e descarte irregular de entulho. Agora a população pode ajudar no combate a essas práticas denunciando por meio do WhatsApp. O número é 97434-8101.

A legislação municipal prevê multa de R$ 3,5 mil para quem joga lixo ou entulho nas vias públicas.

A prefeitura também criou o programa Meu Bairro Melhor, com serviços de zeladoria nos bairros.