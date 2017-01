Iguatemi Alphaville inaugura novas lojas de marcas renomadas

O Iguatemi Alphaville ampliou o número de lojas e está inaugurou novas lojas de renome no cenário nacional como a Renner, Camicado, Monte Carlo, Ricardo Almeida e a Nespresso.

A Renner está localizada no piso Tocantins, trazendo peças especiais para os públicos feminino, masculino e infantil. Além dos calçados, moda íntima, perfumaria e cosméticos.

Já a Nespresso é resultado do sucesso de vendas das cápsulas e máquinas de café, no quiosque instalado no empreendimento. Agora terá uma loja ampla no piso Xingú para melhorar o atendimento dos clientes da marca.

Segundo Ednaldo Souza, gerente geral do shopping, todo o empenho está direcionado em trazer marcas renomadas do varejo nacional da moda, serviços e gastronomia. “Hoje o Iguatemi Alphaville está consolidado na região pela diversidade e qualidade do seu mix e por conseguir expressar no atendimento exclusivo, nos eventos e ações promovidas a essência do público morador e circulante da região.

Nos últimos meses o empreendimento inaugurou Cia.Marítima, Le Botteghe di Leonardo, Le Verde, BedTime, BB Básico, Homa Store e o novo espaço da Livraria Saraiva.