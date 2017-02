A prefeitura de Osasco pretende trazer ao município o Sistema Detecta, que vem sendo implantado pelo governo do estado. Com ele, a ideia é que câmeras de monitoramento identifiquem a circulação de veículos roubados, furtados ou irregulares no município.

“A gente está trazendo para Osasco um modelo que chama Detecta, em que as câmeras de fiscalização identificam e sinalizam para as forças policiais que está transitando um veículo roubado na cidade”, afirmou o prefeito Rogério Lins (PTN).

“É um sistema eletrônico que, quando o carro roubado passar, ele vai já acionar o sistema e repassar as informações para a Guarda Civil, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Isso vai contribuir muito”, disse ele.

Sem prazo

Ainda não há prazo definido para a implantação do sistema, afirmou o prefeito de Osasco. “Está em discussão. A gente primeiro precisa restabelecer as câmeras de segurança, que estão todas desativadas na cidade, entre outras coisas que a gente está verificando”.