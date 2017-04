Nesta quinta, 20, às 21h, e sexta, às 19h, o Sesc Osasco apresenta o espetáculo O Testamento de Maria, com atuação de Denise Weinberg e direção de Ron Daniels para o texto do irlandês Colm Tóibín.

O espetáculo surgiu de um texto de Colm em 2011 ao jornal britânico The Telegraph. O escritor e jornalista publicou a reflexão quando passou a questionar o que teria pensado Maria ao ver o filho crucificado ou o que aconteceu com ela após a morte de Jesus.

O monólogo mais tarde virou livro (concorrendo ao Man Booker Prize em 2013), ganhou versão na Broadway chega ao Sesc Osasco.

A história acompanha Maria logo após a morte de Jesus. Exilada na grega Efeso, ela carrega com peso seu luto e questiona as decisões e ações de seu filho.

Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser adquiridos no site do Sesc ou nas bilheterias das unidades do órgão.

O Testamento de Maria

20 e 21/04, às 21h e às 19h, respectivamente

Sesc Osasco: Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores, Osasco.

Informações: 3184-0900

R$ 6 a R$ 20