Prefeitura de Jandira agenda mais de 2 mil consultas e exames que estavam parados

A Prefeitura de Jandira realizou uma força-tarefa para reduzir as filas de espera nas unidade de saúde. No dia 2 de janeiro, foram encontradas 23 mil consultas com especialistas e exames aguardando agendamento, a maioria de três anos atrás.

Para minimizar o quadro, o prefeito Paulo Barufi determinou uma série de medidas para organizar a Central de Regulação da Secretaria da Saúde, órgão responsável pelo agendamento de consultas e exames, e que funcionava de forma precária. Uma parceria com o Estado foi firmada: dois servidores municipais receberam treinamento e passaram a realizar triagens das guias de encaminhamento, elencando prioridades por complexidade.

Em apenas 20 dias, a Central de Regulação conseguiu agendar mais de 2.400 consultas e exames. Muitos desses agendamentos foram conseguidos por meio do Bolsão de Vagas, oferecido diariamente pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), setor da Secretaria Estadual de Saúde.

As vagas oferecidas pelo Estado não foram agendadas e resultou nas longas filas de espera. Com a reorganização, Prefeitura pretende diminuir o intervalo de tempo entre o pedido de exame, realização ou consulta. “Temos que respeitar o cidadão de Jandira. É fundamental agilizar esses procedimentos e impedir que o paciente aguarde tanto tempo para simples exames e consultas médicas”, disse o prefeito Paulo Barufi.