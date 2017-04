No domingo, 9, durante festa pela revitalização do complexo poliesportivo Ayrosa, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), vai apresentar um balanço de seus primeiros 100 dias de governo.

“Já tomamos medidas de urgência como a contratação de médicos, enfermeiros e professores. Entregamos 20 novos leitos na Maternidade Amador Aguiar para a UTI Neonatal, além de outros serviços como limpeza de córregos e rios, poda de árvores, recolhimento de entulhos, veículos abandonados e limpeza dos piscinões”, declarou Rogério Lins.

Portal do Trabalhador

O prefeito de Osasco tem destacado ainda ações como a reabertura do Portal do Trabalhador, no Centro, e o projeto de reabrir a unidade da zona Sul e implantar uma nova unidade do órgão na zona Norte.

Na Segurança, Rogério Lins ressalta o aumento do patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM), com ações como a Operação “Amanhecer Seguro”, que visa coibir arrastões nos arredores de pontos de ônibus nas primeiras horas do dia.