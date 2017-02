A Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco aumentou a fiscalização sobre o cumprimento da Lei do Silêncio. Pelo menos seis bares e uma igreja foram lacrados desde o início do mês no município. A maioria devido ao excesso de barulho, de acordo com o secretário de Segurança, Valdeci Magdanelo.

“As pessoas têm que descansar, o excesso de barulha perturba. Então, quem se adequar às regras municipais, maravilha. Quem quiser fazer barulho durante a madrugada, não vai fazer”, afirmou. [O estabelecimento] Tem que respeitar, colocar [isolamento] acústico, reduzir o horário, reduzir o som”.

Para mais informações ou denúncias sobre o descumprimento da Lei do Silêncio, o número da Central de Atendimento da prefeitura é 156.