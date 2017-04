Vereador sugere uso de arrecadação com busdoor para diminuir valor da passagem

William Galvão

Para pressionar por melhorias nos serviços prestados pelas empresas de ônibus em Osasco, aconteceu na terça-feira, 25, uma audiência pública na Câmara Municipal.

Idealizador do evento, Alex da Academia (PDT) fez críticas à qualidade do serviço e ao preço da passagem, R$ 4,20, considerado caro. “Todos os dias recebo mensagem de munícipes reclamando do valor da passagem”, disse.

O vereador sugeriu, por exemplo, incluir as verbas que as empresas de ônibus levantam com publicidade e anúncio nos ônibus, o chamado busdoor, no índice de cálculo da passagem. A ideia, disse Alex da Academia, é “que ela [receita da publicidade] possa entrar na tabela de cálculo, não como soma, mas ajudando na diminuição do valor da passagem”.

A Viação Osasco enviou representante, que apontou o número de gratuidades, que hoje é de cerca de 15% dos passageiros, como um dos fatores para o preço da tarifa. Ele disse que, sem subsídios do município, somando ao número de não pagantes e pagantes de meia tarifa, o valor acaba subindo para quem paga a tarifa inteira.

Também na audiência, o professor Alcides Siqueira apontou a falta de manutenção de postos de ônibus, de responsabilidade das concessionárias, como um problema, já que muitos não têm cobertura ou até mesmo sinalização.