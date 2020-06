10 mil kits com máscaras e sabonetes são distribuídos à população em Barueri

Quem passou em frente ao terminal rodoferroviário de Barueri, no Centro, na última terça-feira (9), recebeu um kit com sabonete, máscara de proteção e um folheto explicativo com dicas para o uso correto da máscara, que é um item essencial contra a disseminação do novo coronavírus.

Foram distribuídos 10 mil kits com os produtos doados por instituições parceiras na ação realizada por equipes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Secretaria de Saúde de Barueri, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Barueri (Acib), o Instituto Raízes e a Organização Fênix.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina, esteve no local e acompanhou a ação. “A solidariedade não tem faltado. Nosso muito obrigada a todos os parceiros que têm contribuído imensamente neste momento tão difícil”, declarou.

Corrente do Bem

Durante todo o período de pandemia do novo coronavírus, a Sads e o Fundo Social de Solidariedade de Barueri têm recebido diversas doações de alimentos e produtos de higiene de instituições, empresários e empresas do município, que são destinadas às famílias carentes.

Uma ação dos funcionários da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) resultou na doação de 118 mantas. Já a empresa Veolia Proactiva doou 5 mil máscaras, 150 viseiras e 100 cestas básicas.

Uma servidora da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) formou um grupo em sua família para arrecadar e doar produtos de limpeza e de higiene, além de elástico para a confecção de máscaras. Já o Condomínio Reserva do Alto realizou uma ação e conseguiu arrecadar centenas de alimentos, que também foram doados à Sads.