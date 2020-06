Obras no Mundo da Criança na zona Norte de Osasco devem ser concluídas no final deste ano

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, vistoriou, na quarta-feira (10), o andamento da obra da creche Mundo da Criança, no Jardim Piratininga. A previsão é de que as obras na unidade de ensino, que vai atender cerca de mil alunos, sejam concluídas no fim do segundo semestre deste ano, de acordo com a Prefeitura.

“Aqui nós atenderemos mais de mil crianças com muita infraestrutura, qualidade e segurança. Vai ser uma creche muito bonita, moderna e que, com certeza, vai dar muito orgulho para todos os moradores da nossa cidade”, disse Lins na visita à creche.

O Mundo da Criança da zona Norte terá 38 salas de aula, berçário, fraldários, brinquedoteca, playground, padaria, banheiros adaptados, refeitório, sala de amamentação, lactário, cozinha, ambulatórios, secretaria, almoxarifados, sala de informática, sala multimídia, sala de professores, vestiários, campo de futebol e um anfiteatro.

A escola contará com a qualidade de ensino da Fito e seguirá os padrões de infraestrutura física do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE). O Mundo da Criança da zona MNorte de Osasco será uma sustentável, com o reúso de água e o aproveitamento de energia solar.