23 mil famílias de Osasco vão receber cestas básicas do programa Alimento Solidário

O prefeito de Osasco, Rogério Lins anunciou, no sábado (23), que o governo do estado destinou 23 mil cestas básicas do programa Alimento Solidário para famílias carentes no município.

“23 mil Famílias de Osasco serão contempladas com o Programa Alimento Solidário. Uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, que com 23 Carretas, com 575 toneladas de alimentos, atenderão famílias do CadÚnico”, escreveu Lins nas redes sociais.

A distribuição será feita na quarta, quinta e sexta-feira, dias 27, 28 e 29 de maio, para famílias cadastradas no CadÚnico, de acordo com o prefeito de Osasco.

Publicidade

“Parcerias como essa, fazem a diferença pra muitas famílias nesse momento de enfrentamento ao Coronavírus. Que Deus abençoe a todos”, completou Lins.