Tela Quente de hoje (25/05) exibe “Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar” na Globo

A Tela Quente de hoje (25/05) vai exibir o filme “Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 22h37, logo após a novela “Fina Estampa”.

Tela Quente de hoje (25/05) – “Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar”

Sinopse: O capitão Salazar é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

Mais informações:

Título original: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Elenco: Javier Bardem; Johnny Depp; Kaya Scodelario; Brenton Thwaites

Direção: Joachim Rønning, Espen Sandberg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura