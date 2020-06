99 vai dobrar gorjetas dadas a motoristas em Osasco, Barueri e região

A empresa de transporte por aplicativo 99 anunciou nesta segunda-feira (1º) que vai dobrar as gorjetas que os clientes derem aos motoristas ao final das corridas nas cidades da Grande São Paulo. O objetivo, diz a companhia, é apoiar motoristas parceiros e contribuir com a geração de renda destes profissionais durante a pandemia do coronavírus.

Funciona assim: se o passageiro der uma gorjeta de R﹩ 5, por exemplo, a 99 dobra o valor, repassando R$ 10 para motoristas das categorias 99Pop e 99Comfort. A recompensa paga pela 99 no mesmo valor da gorjeta do passageiro limita-se ao valor da taxa recebida pela 99.

Para contribuir com os motoristas, ao finalizar a corrida, o passageiro precisa realizar a avaliação da viagem e escolher o valor que será dado como gorjeta. Na sequência, é só clicar em “enviar e dar gorjeta” e confirmar o pagamento pelo cartão cadastrado no app.

Publicidade

No caso de corridas antigas, basta seguir o passo a passo abaixo:

• No app, abra o menu lateral da esquerda / Clique na sessão “Corridas” / Selecione a corrida e o motorista parceiro que deseja ajudar / Verifique se a foto do perfil corresponde ao motorista parceiro / Se ainda não tiver avaliado, avalie a corrida com estrelas / Escolha o valor da gorjeta / Clique em “enviar e dar gorjeta” / Confirme o pagamento da gorjeta no seu cartão.

A ação vai até 9 de junho e é válida para viagens novas ou para corridas que tenham sido realizadas há até 90 dias feitas por meio de pagamentos in app.