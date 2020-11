A Casa Caiu: Um Cassino na Vizinhança, com Will Ferrell, chega à Netflix nesta segunda (2)

A comédia A Casa Caiu: Um Cassino na Vizinhança, com Will Ferrel, chega nesta segunda-feira (2), à plataforma de streaming Netflix.

No filme, desesperados quando a filha é aceita em uma faculdade que não cabe no orçamento da família, Scott (Will Ferrell) e Kate Johansen (Amy Poehler) transformam sua casa em cassino clandestino. Confira o trailer:

Trilogia Matrix na Netflix

Entre os destaques deste início de novembro na Netflix também está a chegada da trilogia Matrix.

Os filmes Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions chegam ao catálogo da plataforma neste domingo (1º).

O Aviador, com Leonardo DiCaprio, também entrou na Netflix neste domingo (1º). O filme traz a história de Howard Hughes (Leonardo DiCaprio), que ficou milionário já aos 18 anos, devido à herança que seu pai, um inventor texano, deixou para ele. Pouco depois se mudou para Los Angeles, onde passou a investir na indústria do cinema. Hughes ajudou a carreira de vários astros, como Jean Harlow (Gwen Stefani), e ainda trabalhou em filmes de grande sucesso, como “Hell’s Angels”, que dirigiu. Paralelamente se dedicou a uma de suas maiores paixões, a aviação, e se envolveu com as atrizes Katharine Hepburn (Cate Blanchett) e Ava Gardner (Kate Beckinsale).