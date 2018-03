Agente de limpeza de São Paulo joga jato de água em morador de rua

Nesta quarta-feira (14), a página do facebook “Haddad Tranquilão” postou o vídeo de um morador de rua que virou alvo de um jato de água lançado por um agente de limpeza, que lavava a calçada da Cracolândia, no Centro de São Paulo.

O vídeo que está circulando o Facebook possuí cerca 52 mil visualizações e 2 milhões de compartilhamentos. Grande parte dos comentários dos internautas é repudiam a ação feita pelo agente e a atual gestão da cidade. “O pior de tudo é que e ‘prefake’ charlatão irá ganhar para governador no primeiro turno, com o slogan de João trabalhador”, comentou um seguidor da página, criticando a administração do prefeito João Dória (PSDB). “Isso é questão de humanidade de quem aceita fazer esse tipo de coisa. Dinheiro nenhum vale o descaso de pessoas! Oprimido oprimindo! Realidade cruel do Brasil!”, escreveu outra.

No ano passado vários veículos de comunicação difundiram a notícia que trabalhadores da limpeza da Praça da Sé, no Centro de São Paulo, haviam molhado pessoas em situação de rua. Dória chegou a fazer um vídeo em suas redes sociais sobre o acontecido explicando que apenas cobertores foram molhados, e posteriormente trocados. “Nenhum profissional, sendo da prefeitura ou terceirizado, jogou jatos d’água nas pessoas. Esta é uma mentira”, disse o prefeito. “Não houve nenhum esguicho d’agua em nenhum morador de Rua em São Paulo. Não houve nem haverá, porque não vamos permitir que isso aconteça”, enfatizou.