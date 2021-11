Alelo tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Alelo, uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios no país, tem algumas vagas de emprego abertas em sua sede, em Barueri. Há oportunidades para atuar nos departamentos de Estratégia Digital e Marketing, Finanças e Planejamento, Experiência do Cliente e de Tecnologia.

As vagas são para preencher os cargos de analista de marketing sênior, analista de produtos sênior, especialista de produtos pré-pagos, analista de experiência do cliente (júnior e sênior), analista de operações (logística), coordenador de experiência do cliente e gerente de experiência do cliente.

Também há oportunidades para analista de prevenção a fraude e risco, analista de riscos financeiros, especialista de portfólio, analista de gente (remuneração), especialista de agilidade, gerente de agilidade, coordenador de produtos digitais, analista de infraestrutura, coordenador de tecnologia e desenvolvedor Java.

A função de analista de riscos financeiro exige ensino superior completo, capacidade de análise crítica, identificação de problemas de forma preventiva, bom relacionamento interpessoal, pacote Office avançado, entendimento de conceitos básicos de dados. Pós-graduação e conhecimento em ferramentas BI serão considerados diferenciais.

Para o cargo e analista de gente, é necessário ter ensino superior completo em Ciências Exatas (engenharia, matemática, outras) ou Administração, conhecimento em metodologias de avaliação de cargos, em métodos de cálculo de remuneração variável e Excel avançado.

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já entre os benefícios oferecidos estão Alelo refeição, alimentação e auxílio farmácia, vale transporte, fretado ou reembolso de pedágio, estacionamento e combustível, Gympass e auxílio creche. A alelo também oferece oportunidades de desenvolvimento e crescimento, opção por home office, além de horários flexíveis.

Como se candidatar às vagas de emprego na Alelo, em Barueri:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a opção desejada e cadastrar o currículo online.

