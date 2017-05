O primeiro trimestre de 2017 bateu um recorde: a taxa de desemprego no Brasil chegou a 13,7% e hoje cerca de 14 milhões de brasileiros estão desempregados, de acordo com o IBGE. Mas, apesar do saldo negativo, a economia já apresenta sinais de recuperação e em abril foram criados 59,8 mil novos postos de trabalho no país.

Para aqueles que procuram uma nova oportunidade de trabalho é primordial estar bem preparado para o mercado. Por isso, na próxima sexta-feira, dia 19 de maio, os alunos do curso de Gestão de RH, da Faculdade Estácio de Carapicuíba, participarão de uma oficina aberta sobre como fazer um bom currículo, além de prepararem o documento para os interessados.

A oficina terá início às 19h e o endereço da unidade é Av. Francisco Pignatari, 630 (próximo à estação Carapicuíba da CPTM).

Dicas

O coordenador do projeto, o professor Leandro Meireles, também preparou algumas dicas para os candidatos que forem recrutados para entrevistas de emprego, garantindo um bom desempenho no processo de seleção.

1. Seja pontual: planeje chegar ao local com antecedência. Caso perceba que não conseguirá cumprir o horário, ligue antes e informe o imprevisto.

2. Roupas e postura adequadas: vista-se de acordo com o cargo ao qual está se candidatando. Também importante cuidar das seguintes condições: não mascar chiclete, cheiro de cigarro ou bebida, perfumes exagerados.

3. Escolha das referências pessoais: avise às pessoas indicadas como referência pessoal sobre qual processo você está participando. Evite parentes, pois pode parecer falta de socialização e insegurança pessoal.

4. Seja verdadeiro: lembre-se que seu perfil é desconhecido, ou seja, o entrevistador não tem informações a seu respeito, nem você sabe tudo o que a empresa procura em relação à vaga. Portanto, a melhor estratégia é ser verdadeiro. Durante o processo de seleção são aplicados testes e dinâmicas que apontam distorções nas respostas pessoais e nas avaliações.

5. Informe-se: busque informações sobre a empresa da qual você irá participará de um processo seletivo. O que ela faz, onde atua, produtos e serviços que oferece etc.