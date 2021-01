Alunos de Osasco receberão parcela de R$ 70 no cartão Merenda em Casa em janeiro

O prefeito Rogério Lins (Podemos) anunciou, na noite desta quarta-feira (13), que os mais de 70 mil alunos da rede municipal de Osasco receberão o crédito de R$ 70 no Cartão Merenda em Casa neste mês de janeiro.

“Em janeiro tem mais uma parcela do Cartão Merenda em Casa para garantir a qualidade da alimentação de nossas crianças, que estão matriculadas na rede municipal de ensino. Esse complemento financeiro permite que os pais/responsáveis escolham as frutas e legumes que as crianças estão acostumadas a consumir”, declarou o prefeito nas redes sociais.

Desde que as aulas presenciais foram suspensas devido à pandemia de covid-19, cada aluno tem recebido o crédito mensalmente, por meio do cartão, para complementar as refeições. O cartão é aceito em mais de 6 mil estabelecimentos de Osasco.

