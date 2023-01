Amazon Prime Video divulga trailer da série Daisy Jones & The Six; assista

Amazon Prime Video divulga trailer da série Daisy Jones & The Six;...

O Amazon Prime Video lançou nesta quarta-feira (25) o trailer oficial de sua nova série musical dramática Daisy Jones & The Six. A produção, que chega à plataforma de streaming no dia 3 de março, ganhará novos episódios semanalmente.

Baseado no romance homônimo best-seller de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six é uma minissérie que detalha a ascensão e queda vertiginosa de uma renomada banda de rock. Em 1977, o grupo Daisy Jones & The Six estava no topo das paradas mundiais. Liderada por dois vocalistas carismáticos – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – a banda passou da obscuridade para a fama. E então, após um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles debandaram. Agora, décadas depois, os membros do grupo finalmente concordaram em revelar a verdade.

A produção conta com canções originais escritas e produzidas pelo produtor indicado ao Grammy Blake Mills, e vários outros compositores talentosos.

Além de Riley Keough e Sam Claflin no papel de Daisy e Billy, respectivamente, o elenco também conta com Camila Morrone como Camila Dunne, Will Harrison como Graham Dunne, Suki Waterhouse como Karen Sirko, Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, Sebastian Chacon como Warren Rojas, Nabiyah Be como Simone Jackson e Tom Wright como Teddy Price, com uma participação especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.

Do Amazon Studios e Hello Sunshine, Daisy Jones & The Six tem produção executiva de Reese Witherspoon e Lauren Neustadter pela Hello Sunshine, e Brad Mendelsohn pela Circle of Confusion. Scott Neustadter e Michael H. Weber criaram a série baseada no romance de Taylor Jenkins Reid, que também a produz.

Assista ao trailer: