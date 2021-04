Ampliação e reforma da UBS do Jardim Roberto é entregue pelo prefeito Rogério Lins

A ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Roberto, em Osasco, foi entregue nesta quinta-feira (8), pelo prefeito Rogério Lins (Podemos). As obras foram realizadas por meio de parceria entre a Prefeitura e a Uninove, que mantém uma faculdade de Medicina no município.

A reforma contemplou a recepção, os consultórios de clínico geral, odontologia, ginecologia, farmácia, sala de vacina e inalação, almoxarifado, corredores e sanitários feminino, masculino e adaptados para pessoas com deficiência. A parte elétrica e hidráulica recebeu manutenção e a área externa agora conta com novo paisagismo, pintura e iluminação.

“Essa é uma parceria com a iniciativa privada, com a Uninove. É uma obra estrutural em que não foi gasto nenhum centavo de dinheiro público. Há mais de 15 anos tanto os profissionais, quanto a comunidade pediam a reforma da UBS do Jardim Roberto que agora está reformada e modernizada para atender mais e melhor a população”, afirmou Rogério Lins.

