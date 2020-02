Antiga rua da Saudade ganha nome de Dom Ercílio Turco

A antiga Rua da Saudade, ao lado da Catedral Santo Antônio, na Vila Osasco, recebeu o nome de rua Dom Ercílio Turco, pela Prefeitura, na última terça-feira (4). O novo batismo é uma homenagem ao bispo emérito da diocese, de mesmo nome, que faleceu em decorrência de um câncer, aos 81 anos, em outubro do ano passado.

A nomeação aconteceu no salão de reuniões da Catedral Santo Antônio, no mesmo dia em que Dom Ercílio completaria 30 anos de ordenação episcopal. “Estamos prestando uma justa homenagem a uma pessoa que espalhou o amor não só em Osasco, mas em toda nossa região. Somos muito gratos por tudo o que ele fez e as vidas que abençoou”, disse o prefeito Rogério Lins.

O bispo diocesano Dom Frei João Bosco agradeceu a homenagem. “Pra nós é uma alegria ter o nome de Dom Ercílio Turco permanentemente ao lado da Catedral. Ele foi um grande homem, íntegro e muito ciente das suas responsabilidades”, disse.

Publicidade

Dom Ercílio nasceu em Campinas, em 13 de março de 1938. Filho de Francisco Turco e Ignez Canossa Turco, foi ordenado sacerdote em 1963. Em novembro de 1989, foi nomeado, por São João Paulo II, o terceiro Bispo de Limeira, tomando posse em fevereiro de 1990. “Evangelium Dei Evangelizare” (Anunciar o Evangelho de Deus), era o lema de seu episcopado.

Em abril de 2002, São João Paulo II o nomeou como Bispo diocesano de Osasco, função que exerceu até abril de 2014, quando se tornou Bispo Emérito.