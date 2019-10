Anúncio com jovem correndo em direção ao cemitério viraliza em Itapevi

Um anúncio da Prefeitura de Itapevi viralizou nas redes sociais após um internauta questionar o fato de a peça publicitária mostrar um jovem animado, como se estivesse correndo, em direção ao novo cemitério da cidade.

“A gente não para! Ok! Mas a foto do cara correndo em direção ao novo cemitério é 👌🏻Belo Marketing. Sqn”, criticou o autor da imagem que viralizou, Rafa O Pereira, em seu perfil no Facebook.

A postagem, feita no dia 16 (veja abaixo), tinha centenas de comentários e compartilhamentos até a tarde desta segunda-feira (21). “Vem aí mais uma série de zumbi totalmente gravada no novo cemitério de Itapevi”, brincou um internauta. “Uma corrida para morte, o filme!”, comentou outro.

Publicidade

“Partiu cemitério tomar uns vinhos!”, emendou mais um internauta. “Pode ser a nova atração… The Walking Dead City!”, foi outro comentário.

E você, o que achou da propaganda do novo cemitério de Itapevi?