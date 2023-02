Aos 7 anos, garoto de Osasco se destaca no Sul-Americano de Surfskate

O pequeno osasquense Lorenzo Ricco, de 7 anos, mostrou que é gigante no Surfskate e acaba de conquistar mais um título na modalidade. Neste mês de fevereiro, ele desembarcou em Santa Catarina para participar da última etapa do circuito Sul-Americano.

Na ocasião, ficou em segundo lugar. No entanto, na somatória dos pontos, conseguiu tornar-se o campeão. Antes disso, em dezembro, ele esteve na Bahia para disputar o Campeonato Brasileiro e na somatória das etapas, sagrou-se campeão.

Vale ressaltar que em ambas as competições Lorenzo Ricco sempre participa com concorrentes mais velhos porque ainda não existe categoria para a sua idade. Fenômeno do Surfskate, o osasquense conta ainda com sete pódios de Surf e se prepara para buscar novos títulos.

