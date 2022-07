Aposentado é morto a tiros durante tentativa de roubo em Cotia

José Donizete Nascimento, de 62 anos, morreu após ter sido baleado por criminosos durante a tentativa de assalto, em Cotia. Crime aconteceu na quinta-feira (7), na região do Jardim Sandra.

A vítima estava a caminho da igreja com a esposa no banco do carona; a filha, neta e uma amiga da neta no banco de trás, quando foi abordada por quadro indivíduos armados.

Ao perceber que a quadrilha queria levar a mulher dele com a intenção de fazer transferências via Pix, José Donizete entrou em luta corporal com um dos bandidos. Nesse momento, ele foi alvejado. Em seguida, os criminosos fugiram.

A amiga da neta assumiu a direção do veículo para socorrer o idoso, que foi levado à Unidade de Pronto Atendimento do Atalaia, em Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante a fuga, os criminosos abandonaram o veículo utilizado no crime. O caso foi registrado como latrocínio na delegacia de Cotia, que prossegue com as investigações para localizar e prender a quadrilha.

Com informações do “Brasil Urgente”