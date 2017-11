Estão abertas as inscrições para a sétima turma de artes cênicas do Teatro Arca de Noé, em parceria com a Secretaria de Cultura de Osasco. As aulas são gratuitas e acontecem aos sábados, das 14h às 16h, e duram seis meses. As inscrições vão até dia 28 das 14h às 16h no teatro. É necessário levar cópias de comprovante de residência e RG.