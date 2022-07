Arraiá de Barueri terá show de Gustavo Mioto

Barueri recebe nos dias 23 e 24 de julho sua tradicional Festa Julina, com shows de Gustavo Mioto e Xande de Pilares. Além das apresentações, o público contará com variedade de comidas típicas e brincadeiras.

Os dois dias de evento acontecerão em frente ao Ginásio José Corrêa, que fica na avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro de Barueri.

No sábado, a grande atração é Gustavo Mioto. O cantor das multidões sobe ao palco às 20h e promete emocionar a galera com sucessos como “Coladinho em mim” e “Anti-amor”, mas também colocar a plateia pra dançar com forrós arretados como “No ouvidinho” e “Balanço na rede”.

Já no domingo, o Arraiá vai virar samba. Às 20h tem show de Xande de Pilares, que ficou conhecido por participar do Grupo Revelação entre 1991 e 2014. Consagrado, iniciou uma carreira solo repleta de sucessos e, hoje, é um dos grandes nomes do samba no Brasil.