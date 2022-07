“Arraiá do Servidô” de Osasco reúne centenas de pessoas ao som de forró

A tradicional festa junina dos servidores municipais de Osasco, o “Arraiá do Servidô” foi realizada na noite da última sexta-feira (15), na Arena VIP, no Jardim das Flores. Após dois anos suspensa por conta da pandemia, a festa reuniu centenas de pessoas.

A abertura oficial foi feita pelo prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, que agradeceram a presença de todos. “É com muita alegria e gratidão a Deus que retornamos com a nossa festa, então só temos que agradecer a todos vocês”, comentou Lins.

Em tom de brincadeira, o prefeito entrou no palco com uma sanfona e anunciou que o show musical ficaria por conta do casal, mas sem tocar no acordeon chamou a atração principal, a aguardada Banda de forró Rastapé.

“É uma felicidade para nós podermos participar dessa importante festa junina da cidade, que é uma festa da família, num ambiente acolhedor, onde as pessoas podem apreciar as letras do Rastapé, que são sem muita malícia e todo mundo pode ouvir. Graças a Deus estamos retornando aos palcos e isso nos deixa realmente muito felizes”, agradeceu Jorge Filho.

Em cerca de uma hora e meia, o público pode apreciar canções como “Colo de Menina”, “Amar Até”, “La Belle de Jour”, “Um Anjo do Céu”, e o novo single gravado com Roberta Campos “Minha Felicidade”.

Festa beneficente

A festa contou ainda com a venda de bebidas e comidas típicas (quentão, vinho quente, refrigerantes, milho verde, doces e salgados, cachorro-quente, pastel, carne louca, pescaria, entre outras), brinquedos infláveis para a criançada, bingo e a tradicional “Dança da Quadrilha dos Servidores”. Também tinha fogueira, mas esse ano foi virtual, projetada em telão.

O Arraiá do Servidô é uma realização do Fundo Social de Solidariedade e tem o apoio de todas as secretarias municipais. Cada secretaria fica responsável pela montagem da sua barraca e a participação dos servidores voluntários.

Toda a renda arrecadada com a venda nas barracas será destinada às ações do Fundo Social de Solidariedade. “Estou muito feliz e agradecida pela realização de mais uma edição do Arraiá do Servidor. Nossa festa é beneficente, porque a arrecadação ajudará nas ações do Fundo Social, que atende diversas famílias e entidades, e também promove um momento de interação entre os servidores, familiares, amigos e nossos munícipes”, ressaltou a primeira-dama Aline Lins.