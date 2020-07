“As pessoas que se incomodam são as que têm problemas com elas mesmas”, diz Thammy sobre campanha de Dia dos Pais

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, no portal “Metrópoles” (assista abaixo), Thammy Miranda comentou a polêmica gerada após ter sido contratado para fazer publicidade de Dia dos Pais para a empresa de cosméticos Natura.

Homem transgênero, ele e a empresa foram alvos de ataques transfóbicos e críticas de conservadores, como o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que definiu a iniciativa como “uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros”.

Mulher como garoto propaganda do dia dos pais. Depois Homem para o dia das mães… E quem falar o contrário já sabe né? É gado, é pessoa raivosa, discurso do ódio e fake news. Assim vão te calando e empurrando goela abaixo uma conduta totalmente atípica para padrões brasileiros. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 28, 2020

Thammy rebateu: “As pessoas que se incomodam são pessoas que têm problemas com elas mesmas. As pessoas só colocam pra fora aquilo que elas têm dentro delas. Se você é uma pessoa completamente de bem com você mesmo, você não precisa ser trans para apoiar um trans, você não precisa ser negro para apoiar um negro. Quando você tem empatia pelo próximo, quando você não tem problema com você mesmo, fica muito fácil, fica muito leve, não tem porque se incomodar”.

“Eu não te represento, ok. Existem outros que vão te representar e acabou. Não precisa desse boom todo. O Thammy representa alguém e você não tem o direito de não querer que o Thammy apareça. Você imagina a importância que é ter um super-herói negro para uma criança negra ver que parece com ela”, continuou.

Thammy diz ainda que tem se preservado dos ataques sofridos após fazer publicidade de Dia dos Pais para a Natura: “Eu estou muito bem. Eu estou livre, leve e solto. Sabe por quê? Porque eu não me permiti ver nada disso. Eu não li nenhum comentário negativo. Então, eu estou muito bem. Eu não me senti agredido. É óbvio que pela representatividade você se sente agredido, mas eu não me senti abalado de ler algo e ter aquela dor que parece que dói no estômago. E proibi a Andressa ler também. A gente não vai se permitir passar por isso. Essas pessoas não vão conseguir agredir a gente. Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Se a sua intenção é me agredir, você não está conseguindo êxito”.

Assista abaixo a entrevista de Thammy Miranda a Leo Dias ou clique aqui para acessar a coluna do jornalista no “Metrópoles”.