Luciano Hang diz que loja de Osasco é “urgente” e que não é “bolsonarista”

Em vídeo compartilhado para anunciar o alvará para a construção da loja da Havan em Osasco, em Presidente Altino, o empresário Luciano Hang afirmou que a implantação da unidade será “urgente”.

“Temos nosso alvará [para a construção da loja em Osasco] e vamos, urgente, começar a construção e gerar emprego”, declarou o dono da Havan, uma da maiores redes de lojas de departamentos do país.

“Atenção, Osasco: acabamos de receber o alvará da Prefeitura e vamos começar a construir o mais rápido possível uma mega loja nessa maravilhosa cidade”, disse Luciano Hang no vídeo. “Tenho certeza que a Havan vai contribuir com emprego, com alegria, uma mega loja… 20 mil metros quadrados, que vai encantar a cidade de Osasco e toda a região”.

Publicidade

Vagas de emprego na Havan

A expectativa é que a Havan de Osasco gere mais de 200 empregos. É importante ficar alerta aos anúncios sobre possíveis oportunidades de trabalho na empresa por meio das redes sociais. Golpistas têm aproveitado a expansão da Havan, que hoje tem em torno de 130 e planeja chegar a 200 unidades pelo país até 2020, para atrair interessados com falsas vagas.

A empresa esclarece que só utiliza as redes sociais próprias no Facebook, Instagram e Linkedin para buscar colaboradores. Outro procedimento da Havan para contratar colaboradores é pelo site oficial, selecionando a opção “Lojas a serem inauguradas”.

É necessário que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Simpatia, dinamismo, iniciativa, vontade de trabalhar em equipe e disposição para o atendimento ao público são requisitos exigidos pela Havan para preencher as vagas, destaca a empresa.

Depois de inscritos, os perfis que se adequarem aos pré-requisitos exigidos para as vagas receberão um e-mail de contato do RH para marcação de entrevista.

A equipe de RH da rede diz que tem recebido muitos relatos de que a falsa divulgação de vagas em nome da rede está ocorrendo. “É importante divulgarmos qual o procedimento correto para que o interessado se candidate a uma vaga na Havan e os criadores destas fraudes percam a força.”

“Não sou bolsonarista, como dizem”, afirma Luciano Hang

Um dos principais defensores do presidente Jair Bolsonaro, o dono da Havan, Luciano Hang, nega que possa ser definido como “bolsonarista”. “Eu não falo com o presidente há uns quinze dias. Estive em Brasília há três meses, na posse do ministro da Justiça. Fui com outros empresários. Não sou bolsonarista, como dizem”, disse Hang, em entrevista publicada nesta sexta-feira (31), no portal da revista “Veja”.

“Naquilo que o governo fizer certo, vou defendê-lo. Naquilo que fizer errado, vou criticá-lo. Muitos empresários não se envolvem na política com medo de receber represália em qualquer órgão, seja municipal, estadual ou federal. Eu me envolvi para mudar isso e ajudar a reduzir a burocracia para não ficarmos à mercê de um burocrata. Sou um ativista, um patriota, querendo um país livre e com economia mais liberal”, explicou o dono da Havan.