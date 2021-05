Assassinatos em creche e morte de Paulo Gustavo geram moções de vereadores de Osasco

O assassinato de três crianças e duas professoras em um atentado em uma creche em Saudades (SC) e a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos, por complicações da covid-19, ambos no dia 4, são temas de moções apresentadas por vereadores de Osasco.

publicidade

A vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) apresentou uma moção de pesar pelas vítimas do ataque à creche e Fábio Chirinhan (PP) é autor de moção de repúdio ao atentado. Juliana da Ativoz (PSOL) é a autora da homenagem a Paulo Gustavo.

Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, foi o autor do ataque a unidade de ensino em Saudades. Ele oi ouvido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (10), no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó (SC), onde está internado.

publicidade

De acordo com a polícia, Fabiano golpeou o próprio corpo após o atentado e foi encaminhado ao hospital em estado grave, onde teve que passar por duas cirurgias. O conteúdo do interrogatório não foi divulgado pela Polícia Civil, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado.