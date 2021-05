Empresa abre 40 vagas de operador de atendimento em Barueri

Em Barueri, a empresa Liderança Serviços Financeiros anunciou que está com 40 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de atendimento.

Os interessados devem rer mais de 18 anos e ensino médio completo. Também serão contratadas pessoas com mais de 40, 50 e 60 anos, afirma a companhia. Experiência comprovada em SAC ou vendas é um diferencial.

As contratações para as vagas de emprego em Barueri serão com carteira assinada. Não foram divulgados salário e benefícios.

Enviar currículo até o dia 13 de maio, quinta-feira, informando o código da vaga – 0000701, para o e-mail selecao@liderancacobrancas.com.br.

