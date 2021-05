Uma festa clandestina com 600 pessoas no Rochdale, em Osasco, foi interrompida pela Polícia Civil na madrugada deste domingo (9). A aglomeração descumpre as medidas restritivas de contenção da covid-19 no estado.

A Vigilância Sanitária identificou 400 pessoas sem máscaras na balada, no estabelecimento Paris Vegas Lounge. Os presentes consumiam bebidas alcoólicas e compartilhavam narguilé. O vídeo abaixo mostra frequentadores deixando a balada após a chegada da polícia.

Além de não cumprir as regras contra a disseminação da covid-19, a fiscalização encontrou diversas outras irregularidades relacionadas à segurança dos frequentadores do estabelecimento, como falta de saídas de emergência, sinalização e problemas na fiação.

O local foi interditado e o responsável pelo evento e três funcionários foram detidos e autuados por infração de medida sanitária preventiva e encaminhados ao 10º Distrito Policial (DP) de Osasco. O dono do estabelecimento pode ser multado em mais de R$ 1 milhão.

A blitz de fiscalização também apreendeu equipamentos de som e uma máquina de cartão bancário. A operação contou com apoio da Guarda Civil Municipal.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que participa das ações da Força-Tarefa contra festas clandestinas no estado, divulgou um vídeo sobre a operação em Osasco.