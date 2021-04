Barueri abre inscrições para oficinas gratuitas online para pequenos empreendedores

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT), preparou uma programação especial para micro empreendedores e pequenos empresários do município, com uma série de oficinas online gratuitas. As atividades começam nesta quinta-feira (22) e vão até o dia 13 de maio.

Trata-se do Programa Emergencial para Pequenos Negócios, uma ação do Programa de Desenvolvimento Local (PDL), que é realizado em parceria com o SEBRAE e apoio do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares).

Os inscritos (confira abaixo como se inscrever) terão acesso a oficinas de marketing digital, gestão financeira, venda para o poder público, questões legais, trabalhistas e contratuais, linhas de crédito, entre outros. Todas as empresas participantes terão direito também a consultoria individual especializada para tratar de orientações para obtenção de crédito junto aos bancos oficiais.

Confira a programação completa:

22/4 – Jornada Empreendedora: negociar é uma competência fundamental para empreender. Por isso, conhecer questões legais, trabalhistas e contratuais são cruciais para o empreendedor tornar seu negócio viável e competitivo. Encontro apresenta as principais linhas de crédito e como acessá-las, trazendo toda experiência dos consultores financeiros do Sebrae para orientar os participantes.

26/4 – Gestão Financeira em tempo de crise: encontro dedicado a orientar o empresário a como fazer a gestão financeira de forma estratégica, reduzindo perdas e criando oportunidades.

27/04 – Inovando nas Vendas (Consumidor 4.0) e Marketing Digital: encontro constitui uma verdadeira jornada, trazendo o tema de inovação no relacionamento com o cliente, seguido da temática presença e relevância no marketing digital destacando principais estratégias e canais para criar e fortalecer relacionamento e gerar negócios.

28/4 – Venda para o Poder Público: aprenda a fornecer para o poder público como uma nova oportunidade para o seu negócio, conhecendo as leis e processos necessários. Apresentação do Programa BRASIL MAIS ALI – Agente Local de Inovação: empresa receberá acompanhamento por 4 meses para aprimorar a gestão do negócio, através da prototipação de soluções (exclusivo para ME e EPP).

29/4 – Oficina de Pitch – Estratégia de Vendas: aprimore a apresentação do seu negócio aos clientes, parceiros e investidores. Aprenda em poucos minutos atrair a atenção e interesse do seu cliente, com técnicas e estratégias de comunicação, negociação, gatilhos mentais, explorando que solução o seu produto na vida do seu cliente!

13/5 – Encontro de Negócios: propiciará que cada empresário apresente seus produtos/serviços aos demais participantes, em forma de ‘Pitch’ – o participante terá alguns minutos para destacar o diferencial de sua solução, abrindo assim oportunidades de negócios entre as empresas participantes.

Inscrições nas oficinas grátis em Barueri:

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio deste link (https://bityli.com/3EdnE). Mais informações podem ser obtidas nos telefones (11) 4199-1333 (ramal: 299 ou 303) ou via WhatsApp (11) 2284-1818.

