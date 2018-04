Barueri abre mais uma etapa de castrações gratuitas

Prosseguindo com a meta de castrar 3.000 cães e gatos até o final de 2020, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri está promovendo mais uma etapa de castrações e microchipagem gratuitas. Os telefones para agendamento são (11) 4718-1789 ou (11) 97129-1789 – é necessário usar o código DDD.

Publicidade

O procedimento deve ser agendado até o dia 21 de abril, de segunda a sexta-feira (das 8 às 11h e das 13 às 17h), e aos sábados (das 8 às 11h).

Na ocasião do agendamento, o munícipe fica sabendo o local, dia e horário da cirurgia. É necessário que o animal possua RGA (Registro Geral Animal), que pode ser obtido no Setor Azul do Ganha Tempo de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O atendimento desse setor está limitado a 300 senhas por dia.

É comum haver nos primeiros dias de inscrição um congestionamento nas linhas telefônicas em razão a procura. Desde dezembro do ano passado, a microchipagem em cães e gatos é obrigatória por lei e deve ser feita em até dois anos.

Na castração, os veterinários e técnicos anestesiam os animais. Em caso de animais de grande porte, recomenda-se no mínimo duas pessoas para transportá-los.