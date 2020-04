Barueri abre vagas para 11 cursos de qualificação EAD gratuitos

Em Barueri, o programa Meu Futuro, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional, abriu vagas para 11 opções na modalidade EAD (Educação à Distância) durante a quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus. Entre as opções estão assistente administrativo, auxiliar de RH, cuidador, portaria e recepção e liderança e coaching.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 29 e 30 de abril, na página do Programa Meu Futuro no Facebook, por meio de um link divulgado na próxima quarta-feira (dia 29). Fique atento à página, pois o link para inscrição será informado lá.

Os 11 cursos gratuitos que terão vagas abertas em Barueri:

– NR10 – Segurança em Instalações e Serviços (carga horária: 40h) // Assistente Administrativo (carga horária: 100h) // Assistente de Departamento Pessoal (carga horária: 100h) // Assistente de Recursos Humanos (carga horária: 100h) // Auxiliar de logística (carga horária: 100h) // Gestão de Qualidade (carga horária: 100h) // Técnicas de Oratória (carga horária: 100h) // Liderança e Coaching (carga horária: 100h) // Portaria e Recepção (carga horária: 100h) // Técnicas de Segurança do Trabalho (carga horária: 100h) // Cuidador (carga horária: 100h)

O curso com carga horária de 40h (NR10) tem término previsto para o dia 17 de maio de 2020; os cursos com carga horária de 100h deverão terminar no dia 9 de junho de 2020.

O início das aulas está previsto para acontecer no dia 11 de maio. A lista dos candidatos aprovados neste primeiro momento será publicada na página do curso no Facebook. Depois que o candidato realizar o cadastro e for selecionado, o mesmo receberá um e-mail de confirmação com um contrato de matrícula no anexo.

Para concorrer a uma vaga é preciso ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais e ter concluído o Ensino Fundamental.

São disponibilizadas 350 vagas ao todo. As aulas serão no sistema EAD, via plataforma on-line apresentada aos alunos selecionados.