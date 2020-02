Barueri começa campanha de vacinação na segunda-feira (10)

A campanha de vacinação contra o sarampo em Barueri vai começar na segunda-feira (10) e se estenderá até o dia 13 de março.

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade vão aplicar a vacina em seus respectivos horários de funcionamentos. A campanha é destinada às pessoas de 5 a 19 anos.

Já no dia 15 de fevereiro (sábado), será o “Dia D de vacinação” e as 19 UBS’s do município atenderão o público-alvo, das 8 às 17h.

Haverá também postos volantes em Alphaville, no Alpha Shopping, que fica na Alameda Rio Negro, 1033 e na Aldeia da Serra, no Residencial Morada dos Pássaros, avenida dos Pássaros.