Programação de Carnaval de Osasco começa neste sábado (8)

A folia de carnaval vai invadir as ruas de Osasco com os blocos de rua a partir deste sábado (8). A abertura oficial da programação carnavalesca será realizada no estacionamento da Prefeitura, das 14h às 18h, com o Circuito de Blocos.

O encontro vai reunir os tradicionais bloquinhos que agitarão a cidade durante a todo o período de folia.

O carnaval de rua, as marchinhas e toda a agitação carnavalesca, que são tradições em Osasco, vão até o dia 8 de março.

Confira a programação completa dos blocos de carnaval de Osasco:

8/2, das 14h às 18h

ABERTURA DO CARNAVAL

COM CIRCUITO DE BLOCOS

Participação de todos os blocos que farão a alegria dos osasquenses nos dias de carnaval. Os blocos, que estarão em vários pontos da cidade, vão resgatar o carnaval de rua. Para participar, é só chegar!

Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco (Rua Narciso Sturlini, s/nº – Vila Campesina)

9/2, das 10h às 18h

BLOCO DA CORUJA

Amigos do Vila Isabel se reuniam para jogar futebol e fazer samba. Essa rotina levou o grupo a frequentar a Escola de Samba Clara Guerreira. Com a extinção da Clara Guerreira, alguns integrantes decidiram fazer parte da Escola de Samba Rosas de Ouro e, após um período, optaram por criar o Bloco da Coruja, que é apadrinhado pela escola de samba.

Concentração: Rua General Newton Estilac Leal, 745 – Quitaúna

Percurso: Rua General Newton Estilac Leal/Avenida Pau Brasil/Avenida Marechal Edgar de Oliveira/Avenida dos Eucaliptos

Encerramento: Sede do time do Vila Izabel

15/2, das 13h às 22h

BLOCO DA ZIZI

Um dos mais tradicionais da cidade, deve reunir 600 pessoas neste ano. Depois de desfilar pelas ruas do Km 18, a festa termina com a suculenta feijoada preparada pela dona Zizi.

Concentração: Praça Joaquim dos Santos Ribeiro (Praça do Samba)

Percurso: Praça Joaquim dos Santos Ribeiro (Praça do Samba)/Avenida Comandante Sampaio/Avenida Imaculada Conceição/Rua Vitório Tafarelo/Avenida São Maurício/Avenida Hildebrando de Lima

Encerramento: Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18)

16/2, das 12h às 20h

BLOCO DOS PIRATAS QUITAÚNA

Fundado em 2011 por Ivan Cássio (in memória) tem como finalidade resgatar a cultura dos carnavais de rua, através das marchas, reunindo famílias, amigos e comunidade.

Concentração-Encerramento: Avenida Marechal Edgar de Oliveira, 280 – Vila Militar

Percurso: Avenida Marechal Edgar de Oliveira/Rua Jequié/Rua José Lourdes Cordeiro/Avenida Marechal Edgar de Oliveira

16/2, das 13h às 19h

BLOCO BALAIO MOLE

A origem está no jogo de futebol entre solteiros e casados, que acontecia em Osasco na década de 1980. O bloco nasceu em 2012.

Concentração-Encerramento: Rua César Abraão, 202 – Bela Vista

Percurso: Rua César Abraão/Entorno da Praça 8 de Maio

17/2, das 17h às 22h

BLOCO GRITO DO JEGUE

Criado em 2006 por iniciativa de artistas, professores e intelectuais, frequentadores do Jegues Bar, o bloco tem por objetivo exaltar as influências populares e culturais do carnaval junto à população.

Concentração-Encerramento: Avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo – Centro

Percurso: Avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo/Avenida Marechal Rondon/Calçadão da Rua Antônio Agú/Rua Fiorino Beltrano

18/2, das 10h às 12h

BLOCO CORES EM VOCÊ (BURJATO)

Trata-se de um projeto que emerge das oficinas terapêuticas do Núcleo de Convivência do CER II (Centro Especializado em Reabilitação Tipo II – Física e Intelectual). Surgiu em 2019, diante do desejo dos conviventes de participarem do carnaval de rua. O bloco atua com manifestações da cultura popular, trazendo o frevo, coco, maracatu, bonecos de Olinda e muito mais.

Concentração-Encerramento: Rua Thomas Antônio Gonzaga, 310 – Cipava

Percurso: Rua Thomas Antônio Gonzaga/Praça Antônio Alberto Garcia

20/2, das 14h às 16h

BLOCO PESTALOZZI DE OSASCO

Criado em 2016, o bloco é uma valiosa oportunidade para promover o acesso dos jovens atendidos à cultura, além de promover, de forma lúdica e divertida, o convívio da comunidade local com a diversidade.

Concentração-Encerramento: Rua Dionísio Bizarro, 415 – Jardim Ester

Percurso: Rua Dionísio Bizarro /Rua Giusepe Ferrari/Rua Dr. Alberto Schwitzer/Rua Fagundes Varela/Avenida Padre Vicente Melillo

21/2, das 14h às 17h

BLOCO CEU BONANÇA

Atividade era realizada junto aos frequentadores. Neste ano, serão convidados vizinhos e comunidade, pela primeira vez.

Concentração-Encerramento: Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 – Bonança

Percurso: Rua Antônio Jacinto Rangon/Rua São Judas Tadeu/Rua Maria de Jesus Simas Rocha/Rua Ivone Mafra Pereira dos Santos

22/2, das 14h às 17h

BLOCO CEU 1º DE MAIO

Grupo também fará sua estreia no carnaval de blocos de Osasco neste ano.

Concentração-Encerramento: Rua Nelson Mandela, s/nº – Jardim Primeiro de Maio

Percurso: Rua Nelson Mandela/Rua Renato Russo/Rua Dezenove de Abril

23/2, das 14h às 19h

BLOCO BEIJO DE LÍNGUA

Com o objetivo de levar mais entretenimento e diversão às famílias da comunidade, o Instituto Agarrando a Chance e alguns moradores do Jardim Canaã criaram o bloco.

Concentração: Avenida Divino Espírito Santo, 119 – Jardim Canaã

Percurso: Avenida Divino Espírito Santo/esquina com as ruas São Cristovão e Filipenses

25/2, das 15h às 18h

CORDÃO CARNAVALESCO BELA ÉPOCA

O bloco surgiu com a intenção de manter viva a tradição dos antigos carnavais. Sempre às terças de carnaval, os integrantes com fantasias, confetes e serpentinas levam marchinhas e sambas para os frequentadores da Associação Comunitária dos Idosos do Município de Osasco (ACIMO), onde realiza um baile à moda antiga.

Concentração: Sogiza (Associação Amigos do Jardim Adalgiza) – Avenida Radialista Manoel da Nóbrega, 815

25/2, das 16h às 20h

BLOCO DE CARNAVAL OSASKAALHO

Grupo foi criado em 2020 e faz sua estreia no carnaval de blocos de Osasco.

Concentração: Avenida Brasil, s/nº – Rochdale (Parque Nelson Vilha Dias)

29/2, das 13h às 19h

BATERIA DE OURO 18K

O bloco integra um projeto social, que inspira e ensina crianças, jovens e adultos a praticarem instrumentos de percussão, e conta com um grupo de ritmistas com 30 componentes. A formação do bloco é voluntária e o idealizador é o mestre Rogério (Banana).

Concentração-Encerramento: Praça Antônio Viana de Oliveira (altura do nº 567 da Avenida General Florêncio)

Percurso: Praça Antônio Viana de Oliveira/Rua José Lourdes Cordeiro/Avenida Marechal Edgar de Oliveira/Avenida Washington Luiz/Rua Nossa Senhora da Conceição Aparecida/Avenida Marechal Floriano Peixoto

8/3, das 11h às 20h

BLOCO CARNAVALESCO MORE FYA CLUB

Criado em 2020, o bloco é composto por artistas, produtores, seletores e simpatizantes da cultura Reggae e Dancehall, com o objetivo de trabalhar a temática da música Reggae junto ao carnaval de rua e suas influências populares e culturais. O bloco será liderado pelo cantor Emcee Lê, tocando o repertório que simboliza a fusão cultural entre Brasil e Jamaica e dando ritmo ao primeiro Carnareggae.

Concentração-Encerramento: Parque Municipal Manoel Manzano (Rua Sérgio Pompeu, s/nº – Metalúrgicos)

Percurso: Rua Sérgio Pompeu/Rua Espedito Ezidio Andrade/Rua João Salustiano Teixeira Bueno/Rua Joichi Yamaji