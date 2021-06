Barueri inicia vacinação contra a covid-19 em pessoas a partir de 50 anos

A Prefeitura de Barueri já iniciou a vacinação contra a covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais. No município, esse público-alvo pode se vacinar apenas mediante agendamento prévio.

É possível agendar horário por meio do aplicativo Saúde Barueri, pelo cal center (11) 4349-0600 ou na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência (somente em dias úteis).

A administração municipal solicita aos que ainda não foram vacinados que façam o pré-cadastro no portal Vacina Já, do governo estadual. Esse procedimento facilita o acesso às informações de cada cidadão e diminui o tempo de atendimento no dia da imunização.

Além das pessoas com 50 anos ou mais, Barueri está vacinando:

Gestantes e puérperas, com até 45 dias do parto sem comorbidade;

Pessoas a partir dos 18 anos de idade com comorbidades;

Pessoas a partir dos 18 anos de idade com deficiência permanente cadastradas no Programa de

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Trabalhadores da Educação.

Gestantes, puérperas e pessoas com deficiência podem chegar para vacinar sem agendamento prévio.

100 mil doses

Barueri está prestes a atingir a marca de 100 mil doses de vacinas aplicadas. Até sexta-feira (11), o Vacinômetro indicava 99.854 doses, sendo 71.453 para a primeira dose e 28.401 para a segunda.

