Barueri: inscrições abertas em cursos gratuitos de manicure e pedicure, cabeleireiro e maquiagem

A Secretaria da Mulher de Barueri está com inscrições abertas em cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de estética e bem-estar. Desta vez, são oferecidos os cursos de auxiliar de cabeleireiro manicure e pedicure, maquiagem e massagem terapêutica e relaxante. As vagas são limitadas.

As interessadas podem escolher os períodos manhã, das 9h às 12h, e tarde, das 13h às 16h. As aulas de massagem terapêutica e relaxante terão início no dia 22 de fevereiro e acontecerão sempre às terças-feiras.

As aulas de auxiliar de cabeleireiro iniciam no dia 28, sempre às segundas-feiras. Já as aulas de manicure e pedicure acontecerão sempre as quintas-feiras e de maquiagem às sextas-feiras. Para estes cursos previsão é para o início do mês de março.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri:

As inscrições podem ser realizadas na sede da Secretaria da Mulher de Barueri (rua Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 16 anos, e comparecer à secretaria portando documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.

