Em meio à crise econômica do país, as oito cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) perderam, juntas, 6.210 vagas de emprego formal entre janeiro e abril, de acordo com dados do Ministério do Trabalho.

Barueri teve o pior saldo, com 2.688 postos de trabalho a menos, seguida por Itapevi (-1.585) e Osasco (-1.317). Juntas, essas três cidades tiveram saldo negativo de 5.590 vagas nos primeiros quatro meses de ano, de acordo com o Ministério do Trabalho.

As duas únicas cidades que fecharam o quadrimestre com saldo positivo foram Carapicuíba (saldo de 65 contratações) e Santana de Parnaíba (22). Confira os dados das oito cidades do Cioeste na tabela.