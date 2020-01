Barueri vai abrir inscrições para 15 cursos gratuitos, inclusive Liderança & Coaching

O Programa Meu Futuro, da Prefeitura de Barueri, vai abrir nova fase de inscrições para 15 cursos gratuitos entre os dias 27 e 31 de janeiro.

O Programa chega à sua 10ª fase com dois cursos inéditos: Folha de Pagamento e Liderança & Coaching. Para o curso Folha de Pagamento, os interessados precisam apresentar o certificado do curso de Departamento Pessoal.

Além destas novidades, há os outros 13 cursos tradicionais: Instalador de Drywall, NR10 – Segurança e Instalações, Auxiliar de Logística, Assistente Contábil, Assistente Administrativo, Marketing Digital, Gestão de Qualidade, Técnicas para Desenvolvimento Profissional, Técnicas de Oratória, Portaria e Recepção, Técnicas de Segurança do Trabalho, Assistente de Recursos Humanos e Cuidador.

Os cursos profissionalizantes são totalmente gratuitos e têm vagas limitadas. Desde o início do Programa, em 2018, já se formaram 3.891 pessoas.

Como se inscrever nos cursos gratuitos em Barueri

Os interessados nos cursos gratuitos oferecidos em Barueri devem dirigir-se, entre os dias 27 e 31, das 8h30 às 16h30, ao Centro de Qualificação Profissional, que fica na rua Domingos Crudo, 248, Centro, para fazer a inscrição. Há o limite de 120 senhas diárias.

É necessário, além de ter no mínimo 18 anos, ser morador de Barueri, ter concluído ou estar cursando o Ensino Fundamental, estar com o Cadastro Cidadão atualizado e apresentar documentos como RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Para solicitar o subsídio ao vale-transporte é necessário apresentar no ato da inscrição o CNIS (para ter acesso ao CNIS, o interessado precisa fazer a solicitação com antecedência na Casa do Trabalhador que fica no Ganha Tempo – o procedimento é gratuito) e comprovar residência a mais de 2 km do local do curso.

O aluno que não estiver com a documentação em mãos não conseguirá de forma alguma fazer a inscrição, incorrendo na possibilidade de perder a sua vaga para outro aluno.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4163-1340.