Moradores de Osasco começam a receber carnês do IPTU

A Prefeitura de Osasco iniciou o envio de carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) às residências da cidade. O imposto foi reajustado em 3,37%, percentual referente à atualização da UFMO (Unidade Fiscal do Município de Osasco). Serão emitidos 175.223 carnês. A Prefeitura estima arrecadar R$ 409 milhões com o IPTU em 2020.

Na primeira etapa, são entregues os carnês dos 1.000 maiores contribuintes e dos isentos. Na sequência serão enviados os dos contribuintes que optaram pelo pagamento do imposto através de débito automático; dos imóveis situados no centro; dos localizados nos bairros; e os enquadrados no IPTU social.

O vencimento do IPTU 2020 em Osasco seguirá o seguinte calendário:

1000 maiores – 28/1/2020;

Débito Automático – 28/1/2020;

Centro – 10/2/2020;

Bairros e IPTU Social – 21/3/2020.

O IPTU poderá ser pago em parcela única com desconto de 5% sobre o valor do imposto ou em 10 parcelas iguais.

Mais informações

Para tirar dúvidas ou se necessitar de outras informações a respeito do imposto, o munícipe deve ligar para a Secretaria de Finanças: 3652-9506 ou 3652-9227.