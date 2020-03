“Bolsa Merenda” vai dar R$ 100 por mês a alunos da rede municipal em Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, anunciou na noite desta segunda-feira (30), que vai enviar à Câmara Municipal o projeto de lei que cria o “Bolsa Merenda”. O benefício, no valor de R$ 100, será destinado às crianças que fazem parte da rede pública de ensino e que, devido à quarentena do novo coronavírus, não estão fazendo suas refeições na escola.

“A gente se preocupa muito com a segurança alimentar das nossas crianças, que outrora comiam a merenda nas escolas e hoje [devido à pandemia] estão desassistidas”, disse o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais.

A proposta prevê que pais ou responsáveis das crianças recebam um cartão com o crédito de R$ 100, que poderá ser utilizado para comprar alimentos nos mercados da cidade.

Publicidade

O bolsa merenda será fornecido enquanto as aulas estiverem suspensas, em virtude do coronavírus, e vai movimentar o comércio local. “Esse cartão vai injetar na economia do nosso município, R$ 3 milhões, fazendo com que o comércio que pode abrir as portas se movimente e que os pais tenham uma ajuda de custo da Prefeitura na alimentação de seus filhos”, destacou.

Bom Prato

O prefeito Igor Soares disse ainda que conseguiu autorização para que restaurante popular Bom Prato, inaugurando no início deste mês, passe a funcionar de segunda a segunda.

Serão 1.800 refeições por dia, distribuídas em café da manhã, por R$ 0,50 e almoço e janta, por R$ 1, para ajudar os munícipes nas refeições.