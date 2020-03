Bom exemplo! Lanchonete de Barueri doa lanches a profissionais da saúde

Exemplo de solidariedade! A loja Subway, do Sam’ s Club Tamboré, doou 257 lanches para os funcionários do Pronto-Atendimento do Jardim Paulista, em Barueri

As embalagens dos lanches traziam carinhosas mensagens de gratidão, força e carinho, em homenagem aos profissionais da saúde que trabalham incansavelmente na luta contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri, Adriana Bueno Molina, disse que atitudes como essa trazem conforto e esperança. “Trata-se de um lindo gesto de solidariedade em tempos difíceis como este”, afirmou.

Pelas redes sociais, um dos funcionários da loja gravou um vídeo com uma mensagem: “Estamos felizes em ter preparado esses lanches que serão entregues aos funcionários de saúde do Jardim Paulista.”