Briga entre flanelinhas deixa 2 mortos e um ferido no Centro de Cotia

Briga entre flanelinhas deixa 2 mortos e um ferido no Centro de...

Três pessoas foram baleadas, sendo que duas não resistiram e morreram, no início da noite desta segunda-feira (27), no Centro de Cotia. O terceiro ferido foi socorrido e levado ao hospital da região.

Segundo informações, o crime teria ocorrido após uma discussão entre cinco homens que cuidavam de veículos estacionados na região central. Ao menos dois deles estariam armados. Durante a briga, um sacou a arma e apontou na direção de outro, iniciando-se uma troca de tiros que acabou com três baleados.

Dois morreram no local. O terceiro baleado foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Cotia, mas não há informações sobre o seu quadro de saúde.

De acordo com o “Brasil Urgente”, da Band, um dos envolvidos na confusão, que também seria um dos autores dos disparos, conseguiu fugir para uma área de mata que fica perto do local do crime. A GCM de Cotia e a Polícia Militar fizeram buscas na região, mas ninguém foi detido.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado a discussão que levou ao crime. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Cotia, que procede com as investigações.