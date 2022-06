Parques de Osasco terão atividades gratuitas nas férias escolares

As férias estão chegando e a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), preparou uma programação especial para as crianças se divertirem durante as férias escolares. Serão duas semanas de atividades divididas entre dois parques da cidade.

As atividades ocorrerão de forma presencial e a entrada é gratuita. Todas as medidas de segurança contra a covid-19 serão aplicadas, como o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel durante toda a atividade.

Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (11) 3652-9109 ou e-mail: dpgea.semarh@osasco.sp.gov.br, ou nas redes sociais @semarhosasco.

Confira a programação completa:

11 a 15 de julho

Parque Nelson Vilha Dias (Jardim Rochdale) – Avenida das Esmeraldas, 100 – Mutinga

Horário: 14h às 16h

Programação: Jogo eco trilha, produção de brinquedos com material reciclável, plantio de mudas em garrafa pet, gincana de perguntas e respostas e outras dinâmicas educativas

18 a 22 de julho

Parque Municipal Chico Mendes (City Bussocaba) – Rua Lázaro Suave, 15 – City Bussocaba

Horário: 14h às 16h

Programação: Jogo eco trilha, trilha interpretativa, visita ao orquidário, cine ambiental, produção de brinquedos com material reciclável, plantio de mudas em garrafa pet, gincana de perguntas e respostas e outras dinâmicas educativas