“Brilhem muito”, diz Rogério Lins aos osasquenses convocados para a Copa do Mundo

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), usou as redes sociais para desejar boa sorte a Éderson, Rodrygo e Antony, atletas osasquenses que estão entre os convocados pela seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar.

“Pela primeira vez na história, três jogadores nascidos em Osasco estarão na Copa do Mundo”, declarou o prefeito nesta segunda-feira (7). “Osasco está em festa pela convocação e já iniciou a torcida. Que Deus abençoe vocês e que brilhem muito no Catar”, completou.

A lista dos convocados foi anunciada hoje pelo técnico Tite. O Brasil, que está no grupo G, estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília). No dia 28, a equipe de Tite enfrentará a Suíça, às 10h (também horário de Brasília). O último jogo do Brasil nesta fase de grupos será no dia 2 de dezembro, contra Camarões, às 16h.

